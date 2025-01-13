Валерий Непомнящий: Келлвен в ЦСКА к месту — в нём начинает просыпаться бразилец

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением, кто из футболистов ЦСКА может покинуть клуб зимой, и упомянул защитника армейцев Келлвена.

«В ЦСКА есть вариант, что кто-то из футболистов покинет клуб зимой. Мне кажется, что это Гуарирапа и Койта. Это футболисты не уровня ЦСКА. На того же Келлвена тоже есть какой-то интерес, но он в ЦСКА к месту — в нём начинает просыпаться бразилец. Мне он нравится в последних матчах», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может продать своего бразильского защитника в «Атлетико Минейро».

Напомним, защитник играет за московский клуб с сентября 2023 года. В текущем сезоне Келлвен провёл за армейцев 21 матч во всех турнирах. За это время футболист отметился четырьмя голами и отдал три результативные передачи. Действующее соглашение игрока с армейцами рассчитано до конца июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 5 млн.