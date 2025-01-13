Илья Рожков: переход в топ-клуб? Я думаю только о «Рубине»

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков прокомментировал информацию о своём возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось, что 19-летний игрок фактически сам выкупит свой контракт у клуба за € 3 млн и подпишет соглашение с московским «Динамо» сроком до 2029 года.

«Что касается перехода в «Динамо» или в топ-клуб, я переподписал контракт с «Рубином». Сейчас думаю только о нём», — сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне Илья Рожков провёл за «Рубин» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.