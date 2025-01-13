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В «Реале» высказались о будущем Анчелотти после разгрома в Суперкубке — The Athletic

В «Реале» высказались о будущем Анчелотти после разгрома в Суперкубке — The Athletic
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В мадридском «Реале» доверяют главному тренеру Карло Анчелотти, несмотря на разгромное поражение от каталонской «Барселоны» (2:5) в Суперкубке Испании. Об этом сообщает The Athletic. Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5'     1:1 Ямаль – 22'     1:2 Левандовски – 36'     1:3 Рафинья – 39'     1:4 Бальде – 45+10'     1:5 Рафинья – 48'     2:5 Родриго – 60'    
Удаления: нет / Щенсны – 56'

По информации источника, в «Реале» были удивлены тем, что поражение в Суперкубке Испании вызвало сомнения по поводу будущего Анчелотти. В руководстве «сливочных» считают, что его работу можно будет оценить лишь в конце сезона, и на данный момент вопрос о смене специалиста не обсуждается.

Сообщается, что проигранный Суперкубок Испании не повлияет на планы «белых» на зимнее трансферное окно – команда не планирует подписывать новых игроков, несмотря на то что Анчелотти настаивал на необходимости усиления состава. Трансфер возможен лишь в случае, если «Ливерпуль» согласится отпустить Трента Александер-Арнольда зимой.

Карло Анчелотти является главным тренером мадридского «Реала» с июля 2021 года. Ранее он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.

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