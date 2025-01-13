В «Реале» высказались о будущем Анчелотти после разгрома в Суперкубке — The Athletic

В мадридском «Реале» доверяют главному тренеру Карло Анчелотти, несмотря на разгромное поражение от каталонской «Барселоны» (2:5) в Суперкубке Испании. Об этом сообщает The Athletic. Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).
По информации источника, в «Реале» были удивлены тем, что поражение в Суперкубке Испании вызвало сомнения по поводу будущего Анчелотти. В руководстве «сливочных» считают, что его работу можно будет оценить лишь в конце сезона, и на данный момент вопрос о смене специалиста не обсуждается.
Сообщается, что проигранный Суперкубок Испании не повлияет на планы «белых» на зимнее трансферное окно – команда не планирует подписывать новых игроков, несмотря на то что Анчелотти настаивал на необходимости усиления состава. Трансфер возможен лишь в случае, если «Ливерпуль» согласится отпустить Трента Александер-Арнольда зимой.
Карло Анчелотти является главным тренером мадридского «Реала» с июля 2021 года. Ранее он возглавлял «сливочных» с 2013 по 2015 год.
- 13 января 2025
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