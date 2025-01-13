Виллиан Роша: очень счастлив в ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал слухи о своём уходе из московского клуба в это зимнее трансферное окно. Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны ряда бразильских клубов.

«Могу сказать только одно. У меня контракт с ЦСКА до 2027 года, я очень счастлив здесь. На слухи и разговоры внимания не обращаю, считаю более правильным, когда комментарии по этому поводу дают клуб и мой агент. На меня всё это никоим образом не влияет, я полностью сконцентрирован на целях и задачах ЦСКА. Мне нужно максимально качественно выполнять свою работу, прославлять наш клуб. Впереди предсезонные сборы, где очень важно хорошо подготовиться, чтобы успешно выступить весной. Полагаю, нам это по силам», — приводит слова Роши Bobsoccer.

В текущем сезоне Виллиан Роша провёл за московский ЦСКА во всех турнирах 19 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.