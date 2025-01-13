Наумов: какой смысл «Спартаку» тратить € 25 млн на Илича? Это будет убыточным трансфером

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи об интересе красно-белых к хавбеку «Торино» Ивану Иличу.

«Не думаю, что Илич стоит € 25 млн. Это явный перебор. Мне кажется, что «Спартак» вряд ли заплатит за него такие деньги. Россия не участвует в еврокубках. Какой смысл тратить € 25 млн? Одно дело, когда были еврокубки, где российские клубы надеялись, что смогут вернуть деньги благодаря сильной команде. Но сейчас Илич явно будет убыточным трансфером», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.