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Наумов: какой смысл «Спартаку» тратить € 25 млн на Илича? Это будет убыточным трансфером

Наумов: какой смысл «Спартаку» тратить € 25 млн на Илича? Это будет убыточным трансфером
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи об интересе красно-белых к хавбеку «Торино» Ивану Иличу.

«Не думаю, что Илич стоит € 25 млн. Это явный перебор. Мне кажется, что «Спартак» вряд ли заплатит за него такие деньги. Россия не участвует в еврокубках. Какой смысл тратить € 25 млн? Одно дело, когда были еврокубки, где российские клубы надеялись, что смогут вернуть деньги благодаря сильной команде. Но сейчас Илич явно будет убыточным трансфером», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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