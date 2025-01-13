Футболистка сборной Словении Лара Ивануша перешла в «Спартак» из «Абу-Даби»

Женский футбольный клуб «Спартак» объявил в своих соцсетях о переходе нападающей сборной Словении Лары Ивануши из «Абу-Даби». 28-летняя футболистка подписала с красно-белыми годичный контракт.

Ивануша дважды становилась чемпионкой Словении в составе «Олимпии», а также выигрывала чемпионаты Венгрии и Шотландии с «Ференцварошем» и «Глазго Сити» соответственно. В сборной Словении нападающая дебютировала в отборочном матче на чемпионат Европы по футболу среди женщин с Шотландией в апреле 2016 года.

Напомним, ЖФК «Спартак» стал бронзовым призёром женской Суперлиги сезона-2024. Первое место занял санкт-петербургский «Зенит», второе — ЦСКА.