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Футболистка сборной Словении Лара Ивануша перешла в «Спартак» из «Абу-Даби»

Футболистка сборной Словении Лара Ивануша перешла в «Спартак» из «Абу-Даби»
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Женский футбольный клуб «Спартак» объявил в своих соцсетях о переходе нападающей сборной Словении Лары Ивануши из «Абу-Даби». 28-летняя футболистка подписала с красно-белыми годичный контракт.

Ивануша дважды становилась чемпионкой Словении в составе «Олимпии», а также выигрывала чемпионаты Венгрии и Шотландии с «Ференцварошем» и «Глазго Сити» соответственно. В сборной Словении нападающая дебютировала в отборочном матче на чемпионат Европы по футболу среди женщин с Шотландией в апреле 2016 года.

Напомним, ЖФК «Спартак» стал бронзовым призёром женской Суперлиги сезона-2024. Первое место занял санкт-петербургский «Зенит», второе — ЦСКА.

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