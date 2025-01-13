Гурцкая — о Кахигао: я позвонил Гарди, он сказал: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь»

Агент Тимур Гурцкая высказался по поводу назначения Фрэнсиса Кахигао спортивным директором московского «Спартака».

– Что вы думаете о назначении Кахигао спортивным директором «Спартака»?

– Когда только эта фамилия мелькнула, я, не разобравшись, сказал, что это хорошая статусная сделка. Такой крутой спортивный директор, он работал якобы в «Арсенале», якобы за ним какие-то сделки есть. Потом я сказал, что круто, что они берут из «Галатасарая» человека, который сделал такие трансферы.

Но потом я покопался. Пришлось позвонить нашему товарищу [Джорджу] Гарди, который работал с «Антальяспором». Это не агент, но посредник. Он сказал, что все сделки, начиная от Мертенса, заканчивая Икарди и Осимхеном – делал он. Гарди смеялся, когда я сказал, что «Спартак» купил топового спортивного директора из «Галатасарая». Он сказал: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам он не имеет».

– Почему мы должны верить Гарди?

– Человек, который ездит на «Феррари» и живёт в Монако, заслуживает больше доверия.

– Иногда можно создавать вид бурной деятельности.

– Очень легко найти следы большого спортивного директора, если он на самом деле последил. Кахигао такой же скаут, как и Амарал, который сидел и на компьютере просматривал игроков, не участвовал ни в каких переговорах, — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».