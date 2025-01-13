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Данил Глебов рассказал о целях на 2025 год

Данил Глебов рассказал о целях на 2025 год
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Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о целях, которые поставил перед собой на 2025 год.

— Какие цели ставите на год?
— В Кубке хотелось бы забраться повыше и попробовать выиграть турнир. В чемпионате надо побороться за топ-6. У сборной нет официальных игр, но хочется, чтобы сыграли хорошие товарищеские матчи с сильными соперниками.

— В июне будем играть с белорусами.
— Замечательно. Мы там играли в прошлом году. Только плюсы, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Данил Глебов провёл за «Ростов» во всех турнирах 23 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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