Данил Глебов рассказал о целях на 2025 год

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о целях, которые поставил перед собой на 2025 год.

— Какие цели ставите на год?

— В Кубке хотелось бы забраться повыше и попробовать выиграть турнир. В чемпионате надо побороться за топ-6. У сборной нет официальных игр, но хочется, чтобы сыграли хорошие товарищеские матчи с сильными соперниками.

— В июне будем играть с белорусами.

— Замечательно. Мы там играли в прошлом году. Только плюсы, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Данил Глебов провёл за «Ростов» во всех турнирах 23 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.