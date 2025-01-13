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Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе своей команды в матче с «Осасуной»

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе своей команды в матче с «Осасуной»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 19-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», в котором его команда одержала минимальную победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 19-й тур
12 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Альварес – 55'    

«Первый тайм мы начали хорошо, а затем атака была не такой плавной, как в других случаях. «Осасуна» проделала очень хорошую работу, пытаясь закрыть нас и не прибегая к чрезмерным контратакам. Во втором тайме мы стали более спокойными, собранными в обороне, и это позволило нам строить атакующую игру», — приводит слова Симеоне официальный сайт клуба.

«Атлетико» Мадрид набрал 44 очка в 19 матчах и расположился на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» занимает 11-е место, набрав 25 очков за аналогичное количество встреч.

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