Главный тренер «Ахмата» — о старте зимних сборов: оценю первые дни на «хорошо»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, как оценивает старт зимних сборов команды в Турции.

«Мы раздали ребятам программы перед отпуском. Парни её выполнили добросовестно. Поскольку я не сторонник раскачиваться, сразу приступили к достаточно серьёзной работе. С первых дней – над организацией игры, дисциплиной, выполняем кардиотренировки и проводим мини-турнир «семь на семь». Оценю первые дни сборов на «хорошо», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба в соцсетях.

Напомним, «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ахмат» сыграет с казанским «Рубином» 1 марта 2025 года.