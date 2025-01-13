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Бителло не прилетел на сборы московского «Динамо» — Globo

Бителло не прилетел на сборы московского «Динамо» — Globo
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло не прибыл на сборы бело-голубых. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, 25-летний Бителло с середины декабря находится в Бразилии, где ведёт переговоры с бразильским «Ботафого». Ожидается, что в ближайшее время клуб сделает новое предложение московскому «Динамо» по трансферу хавбека.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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