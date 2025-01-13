Защитник «Лиона» Андриэлсон, которым интересовался ЦСКА, перейдёт в «Андерлехт»

Агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника «Лиона» Андриэлсона, заявил, что игрок близок к переходу в «Андерлехт». Ранее сообщалось, что в 26-летнем бразильце заинтересован ЦСКА.

«Мы договариваемся о трансфере с «Андерлехтом», – сказал Корначини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В этом сезоне Андриэлсон сыграл за «Лион» только один матч. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 4 млн.