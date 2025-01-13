Валерий Кечинов: не думаю, что «Спартак» продаст Николсона

Российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Шамара Николсона. Ранее «Чемпионат» сообщал, что к Николсону проявляют интерес мексиканские клубы.

«Если «Спартак» отпустит Жозе и Николсона, команде в любом случае нужно будет искать нападающего, ведь один Угальде — это мало. Не дай бог с ним что-то случится. Тогда команде нужно рассмотреть вариант возвращения Мелёшина из аренды. Но не думаю, что «Спартак» продаст Николсона в нынешней ситуации», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий перешёл в «Спартак» зимой 2022-го из бельгийского «Шарлеруа». В текущем сезоне Шамар Николсон провёл за московский «Спартак» во всех турнирах 14 матчей, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми голами.