Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Белоус — о Хусанове: клубам из РПЛ проще отдать € 25 млн за Илича, чем увидеть таланта

Белоус — о Хусанове: клубам из РПЛ проще отдать € 25 млн за Илича, чем увидеть таланта
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на информацию о переходе узбекского защитника французского «Ланса» Абдукодира Хусанова в английский «Манчестер Сити». Ранее Абдукодир выступал за узбекский «Бунёдкор» и белорусский «Энергетик-БГУ».

«То, что наши клубы не заметили Хусанова, говорит об уровне их селекционных служб. Конечно, легче купить Илича за € 25 млн, чем найти где-нибудь в Сибири футболиста, который делает разницу в «Монако», или увидеть талантливого игрока в Беларуси.

Тем более в Узбекистане живут русскоязычные люди. А у нас как будто существует пренебрежение. Если игрок из Киргизии или Узбекистана, то многие не воспринимают его всерьёз», — приводит слова Белоуса Metaratings.

В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Экс-тренер Хусанова: в Беларуси Абдукодир был похож на неогранённый бриллиант
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android