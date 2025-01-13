Белоус — о Хусанове: клубам из РПЛ проще отдать € 25 млн за Илича, чем увидеть таланта

Экс-вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на информацию о переходе узбекского защитника французского «Ланса» Абдукодира Хусанова в английский «Манчестер Сити». Ранее Абдукодир выступал за узбекский «Бунёдкор» и белорусский «Энергетик-БГУ».

«То, что наши клубы не заметили Хусанова, говорит об уровне их селекционных служб. Конечно, легче купить Илича за € 25 млн, чем найти где-нибудь в Сибири футболиста, который делает разницу в «Монако», или увидеть талантливого игрока в Беларуси.

Тем более в Узбекистане живут русскоязычные люди. А у нас как будто существует пренебрежение. Если игрок из Киргизии или Узбекистана, то многие не воспринимают его всерьёз», — приводит слова Белоуса Metaratings.

В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 12 млн.