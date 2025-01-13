Дмитрий Кабутов: «Спартак» и «Краснодар» могут подвинуть «Зенит» с первой строчки

Игрок казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился мнением о борьбе за чемпионство в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

— А кто реально может подвинуть «Зенит» с первой строчки?

— «Спартак» и «Краснодар». По очкам даже видно, что они готовы к этому. В прошлом году было стечение обстоятельств, которое не позволило сместить «Зенит» с первой строчки. Зацепи «Ростов» очки, выиграй «Динамо», и питерцы не были бы чемпионами, — приводит слова Кабутова «Евро-Футбол.Ру».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).