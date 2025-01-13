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Врач «Рубина» рассказал, как проходит восстановление травмированных игроков

Врач «Рубина» рассказал, как проходит восстановление травмированных игроков
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Главный врач казанского «Рубина» Михаил Бутовский прокомментировал процесс восстановления травмированных футболистов команды перед первыми зимними сборами.

«По окончании первой части сезона у нескольких ребят были мышечные повреждения. В отпуске они занимались. В частности, у Валентина Вады были такие проблемы, у Александра Зотова. Он пропустил последнюю игру и в отпуске проходил реабилитацию. У Даку было повреждение нагрузочного характера. Остальные ребята ушли в отпуск здоровыми. Кто из них и как будет заниматься, определим в начале сборов по результатам тестов и совместного общения тренерского и медицинского штабов», — приводит слова Бутовского «Евро-Футбол.Ру».

Казанский «Рубин» набрал 26 очков в 18 матчах и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

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