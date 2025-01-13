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Голкипер «Химок» Кокарев рассказал о преимуществах вратарской школы «Краснодара»

Голкипер «Химок» Кокарев рассказал о преимуществах вратарской школы «Краснодара»
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Воспитанник академии «Краснодара» Никита Кокарев, ныне вратарь подмосковных «Химок», объяснил, почему в «Краснодаре» вырастают сильные голкиперы.

«Там хорошая вратарская школа в плане тренерского состава. Грамотно подбирают наставников по возрастам. Нас вели разные тренеры, а не один, и это тоже влияет, ведь каждый наставник привносит что-то своё. Получается, что в 18 лет выходит вратарь с полным набором качеств. И он готов конкурировать со взрослыми и опытными вратарями, которые прошли другие школы», — приводит слова Кокарева «Евро-Футбол.Ру».

Голкиперу 22 года. В профессиональном футболе он дебютировал в 2019 году за «Краснодар-3» в матче первенства ПФЛ со ставропольским «Динамо». 5 июля 2024 года перешёл в «Химки» из тульского «Арсенала». В сентябре дебютировал в чемпионате России во встрече с «Оренбургом».

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