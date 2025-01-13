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Агент Гурцкая — о возможном переходе Илича в «Спартак»: это мина замедленного действия

Агент Гурцкая — о возможном переходе Илича в «Спартак»: это мина замедленного действия
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Агент Тимур Гурцкая высказался относительно возможного трансфера полузащитника итальянского «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

«Думаю, это абсолютно реально, его можно привезти сюда за € 20-25 млн. Почему отказался полгода назад? Не знаю, может, были большие амбиции… Не думаю, что там был отказ Илича от перехода в «Зенит». У меня осталась информация, что «Зенит» сам вышел из переговоров.

Что касается «Спартака», то покупка Илича — мина замедленного действия. Потому что большая зарплата, и придётся её поднимать для Маркиньоса и Барко, особенно для Барко. Думаю, если Илич перейдёт в «Спартак», будет получать не менее € 3 млн», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Илич сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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