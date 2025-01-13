Игрок «Оренбурга» Степан Оганесян: не забываю про своё спартаковское прошлое

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян, который является воспитанником «Спартака», рассказал, сможет ли он перейти в другой московский клуб.

— Ты — воспитанник «Спартака». Можешь представить себя в другом московском клубе?

— Понятное дело, что, как бы хорошо я ни относился к «Спартаку», я спортсмен и хочу прогрессировать, попадать в топ-команды. Понятно, что есть спартаковское прошлое, я про это не забываю, «Спартак» всегда остаётся в сердце, но и есть лестница, по которой можно двигаться. Так что будем смотреть, думать. Но сейчас я в «Оренбурге» и буду делать всё для того, чтобы помочь команде остаться в РПЛ, — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

23-летний футболист перешёл из «Спартака» в «Оренбург» летом 2023 года. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел за «Оренбург» восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.