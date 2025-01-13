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Главный тренер португальского АВС лично заинтересован в аренде игрока «Спартака» Тавареша

Главный тренер португальского АВС лично заинтересован в аренде игрока «Спартака» Тавареша
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Главный тренер португальского футбольного клуба АВС Даниэль Рамос проявляет интерес к аренде защитника московского «Спартака» Томаша Тавареша.

«Даниэль Рамос, главный тренер португальского АВС, лично заинтересован в аренде защитника «Спартака» Томаша Тавареша», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Тавареш перешёл в московский клуб из «Бенфики» в январе 2023 года. За этот период португальский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Первую часть нынешнего сезона Тавареш провёл в австрийском ЛАСКе, где он выступал на правах аренды, проведя четыре встречи во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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