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Виталий Шитов возвращается в «Спартак» после досрочного прекращения аренды в «Торпедо»

Виталий Шитов возвращается в «Спартак» после досрочного прекращения аренды в «Торпедо»
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Футбольный клуб «Торпедо» в своих соцсетях объявил о досрочном прекращении арендного соглашения с полузащитником «Спартака» Виталием Шитовым.

21-летний полузащитник перешёл на правах аренды в московское «Торпедо» летом 2024 года до конца сезона-2024/2025 без возможности выкупа прав на игрока. За это время футболист провёл семь матчей и забил два мяча.

Контракт Шитова со «Спартаком» действует до лета 2026 года.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московский «Спартак» замыкает тройку лидеров с 37 очками. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (39), второе — «Зенит» (39).

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