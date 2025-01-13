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Манфред Угальде: я сфокусирован только на «Спартаке», больше ни на чём

Манфред Угальде: я сфокусирован только на «Спартаке», больше ни на чём
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал, как провёл свой отпуск во время зимней паузы, и прокомментировал слухи о своём уходе из клуба.

«Было здорово провести время с семьёй в отпуске, давно их не видел. Рождественские дни дома были для меня особенными. После отпуска чувствую себя отлично и полностью готов к работе на сборах. Я сфокусирован только на «Спартаке», на подготовке ко второй части сезона. Больше ни на чём. Мы должны сохранять настрой и сделать всё, чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Угальде пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Манфред Угальде провёл за московский «Спартак» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.

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