Корнеев — о возможном трансфере Илича в «Спартак»: очень сомнительная история

Бывший вингер ЦСКА Игорь Корнеев высказался относительно возможного трансфера полузащитника итальянского «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

— Цена в € 25 млн никогда не обсуждалась «Зенитом», там было € 15 млн. Но если «Спартак» — сразу обсуждаются € 25 млн. Что касается позиции — он «восьмёрка» или «десятка».

— Переедет в «Спартак»?

— Думаю, что нет. Однако если дадут € 25 млн, может, и переедет. Очень сомнительная история. Столько травм у него, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Илич сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 18 млн.