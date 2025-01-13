Врач «Химок» рассказал о состоянии футболистов перед первым сбором

Врач «Химок» Николай Зоткин прокомментировал состояние игроков команды перед первыми зимними сборами во время паузы в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас все футболисты находятся в общей группе. Травмированных нет. У нас все ребята получили перед отпуском рекомендации и занимались индивидуально. Это важно, потому что на сборы все игроки должны приехать, находясь в тонусе, чтобы в самом начале тренировочного цикла не было никаких повреждений. «Химки» выступают в РПЛ, поэтому ребята в отпуске берут недельную паузу, а потом уже начинают работать индивидуально», — приводит слова Зоткина «Евро-Футбол.Ру».

«Химки» набрали 16 очков в 18 матчах и расположились на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.