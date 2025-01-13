Вратарь «Химок» Кокарев: все голкиперы РПЛ готовы к отъезду в Европу

Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев заявил о хорошем уровне вратарской школы в России, отметив, что все российские голкиперы могут играть не хуже топовых вратарей.

— Кто из российских голкиперов ещё может уехать в ближайшем будущем?

— Считаю, что российская вратарская школа имеет очень серьёзный уровень. Все голкиперы РПЛ готовы к отъезду в Европу и играли бы ничуть не хуже, чем топовые вратари, — приводит слова Кокарева «Евро-Футбол.Ру».

22-летний голкипер дебютировал в профессиональном футболе в 2019 году за «Краснодар-3» в матче первенства ПФЛ со ставропольским «Динамо». 5 июля 2024 года перешёл в «Химки» из тульского «Арсенала». В сентябре дебютировал в чемпионате России в матче с «Оренбургом».