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Вратарь «Химок» Кокарев: все голкиперы РПЛ готовы к отъезду в Европу

Вратарь «Химок» Кокарев: все голкиперы РПЛ готовы к отъезду в Европу
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Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев заявил о хорошем уровне вратарской школы в России, отметив, что все российские голкиперы могут играть не хуже топовых вратарей.

— Кто из российских голкиперов ещё может уехать в ближайшем будущем?
— Считаю, что российская вратарская школа имеет очень серьёзный уровень. Все голкиперы РПЛ готовы к отъезду в Европу и играли бы ничуть не хуже, чем топовые вратари, — приводит слова Кокарева «Евро-Футбол.Ру».

22-летний голкипер дебютировал в профессиональном футболе в 2019 году за «Краснодар-3» в матче первенства ПФЛ со ставропольским «Динамо». 5 июля 2024 года перешёл в «Химки» из тульского «Арсенала». В сентябре дебютировал в чемпионате России в матче с «Оренбургом».

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