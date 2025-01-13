В Испании рассмотрели апелляцию мадридского «Реала» по дисквалификации Винисиуса

Апелляционный комитет подтвердил санкцию, наложенную Дисциплинарным комитетом на форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. В матче 19-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Валенсией» (2:1) Винисиус толкнул голкипера «оранжевых» Столе Димитриевского и получил красную карточку. Позднее Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать нападающего на два матча и наказать денежным штрафом в размере € 600, «сливочные» были оштрафованы на € 700.

Мадридский «Реал» подал апелляцию, в которой утверждал, что изображения, показанные на VAR, были предвзятыми, так как предыдущая провокация Димитриевского не была продемонстрирована в эфире. Однако RFEF отклонил апелляцию «белых». «Реал» в течение 15 дней может подать апелляцию в Спортивный административный суд Испании.

После 19 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Лас-Пальмасом». Встреча состоится 19 января, начало — в 18:15 мск.