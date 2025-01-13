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В Испании рассмотрели апелляцию мадридского «Реала» по дисквалификации Винисиуса

В Испании рассмотрели апелляцию мадридского «Реала» по дисквалификации Винисиуса
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Апелляционный комитет подтвердил санкцию, наложенную Дисциплинарным комитетом на форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. В матче 19-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Валенсией» (2:1) Винисиус толкнул голкипера «оранжевых» Столе Димитриевского и получил красную карточку. Позднее Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать нападающего на два матча и наказать денежным штрафом в размере € 600, «сливочные» были оштрафованы на € 700.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

Мадридский «Реал» подал апелляцию, в которой утверждал, что изображения, показанные на VAR, были предвзятыми, так как предыдущая провокация Димитриевского не была продемонстрирована в эфире. Однако RFEF отклонил апелляцию «белых». «Реал» в течение 15 дней может подать апелляцию в Спортивный административный суд Испании.

После 19 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Лас-Пальмасом». Встреча состоится 19 января, начало — в 18:15 мск.

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