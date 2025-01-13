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Тимур Гурцкая рассказал, кто управляет трансферами в «Спартаке»

Тимур Гурцкая рассказал, кто управляет трансферами в «Спартаке»
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Агент Тимур Гурцкая высказался о том, кто управляет трансферами в московском «Спартаке». Напомним, 3 января красно-белые объявили о назначении Фрэнсиса Кахигао спортивным директором.

– Я знаю, что в «Спартак» Эшуорта привёл Алан Мамукаев, а к Мамукаеву его привёл Пол Эшуорт, который теперь работает в компании Мамукаева Ultimate Sports. Эта компания взяла ширму, чтобы иностранец был спортивным директором «Спартака».

– Почему ширму?
– Это же не спортивный директор. Кахигао будет делать сделки, которые его попросят сделать те, кто за ним стоит. И, судя по тому, что первая его обсуждаемая сделка – это Солари… А почему Солари? Потому что Солари Ultimate вела для «Краснодара» прошлой зимой – и за € 15 млн не смогли его купить.

– Солари не было в списках «Спартака» до Кахигао?
– Не знаю. Вы исключаете, что Ultimate предлагала Солари тогда?

– Нет.
– Ну и всё. Клуб «Спартак» сейчас отдан двум агентам на аутсорсе: Ultimate контролирует иностранцев, Павел Андреев контролирует русских. И потом выступает Малышев, который говорит: «Мы с агентами не работаем», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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