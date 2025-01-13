Нуралы Алип — о восстановлении после травмы: нормально себя чувствую, будем работать

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своём восстановлении после травмы, полученной в матче 17‑го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3). Футболист подвернул правую стопу и не смог продолжить игру.

— Как ощущения? Как здоровье? Как нога?

— Отлично! Мне говорили, что потребуется два месяца как минимум, но я сказал заранее, что нет, уже через месяц нормально будет. Как и говорил, месяц прошёл, я уже нормально себя чувствую, уже бегаю, так что будем сейчас на сборах работать, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Алип сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 3 млн.