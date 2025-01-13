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Капитан «Пари НН» Гоцук подвёл итоги первой части сезона РПЛ для клуба

Капитан «Пари НН» Гоцук подвёл итоги первой части сезона РПЛ для клуба
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Центральный защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук поделился мнением о том, как прошла первая часть сезона Российской Премьер-Лиги для клуба.

— Что у «Пари НН» не получилось в первой части сезона?
— О ней нужно просто забыть. У нас сейчас 16 очков, и надо постараться набрать столько же во второй части чемпионата.

— Команда пропустила 34 мяча. Как вам такая статистика?
— Многовато, конечно. Хочется вообще не пропускать, но это только желание. Будем работать, чтобы улучшить игру команды в обороне и в атаке, — приводит слова Гоцука «Евро-Футбол.Ру».

«Пари Нижний Новгород» набрал 16 очков в 18 матчах и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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