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ЦСКА хочет приобрести 18-летнего игрока «Фламенго», который оценивается в € 12 млн — Globo

ЦСКА хочет приобрести 18-летнего игрока «Фламенго», который оценивается в € 12 млн — Globo
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Московский ЦСКА сделал предложение бразильскому «Фламенго» о покупке атакующего полузащитника Лоррана. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, армейцы предложили за 18-летнего хавбека € 5 млн, но «Фламенго» ответил отказом. Бразильский клуб оценивает Лоррана в бо́льшую сумму и может включить в сделку пункт о проценте с дальнейшей перепродажи футболиста. Также ранее Лоррана связывали с переходом в санкт-петербургский «Зенит».

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с «Зенитом».

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