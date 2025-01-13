Егор Голенков: будем работать на максимум и готовиться к весенней части сезона

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился ожиданиями от весенней части сезона в Российской Премьер-Лиге.

— Боевое настроение, хорошо отдохнули. Все приехали с улыбкой и положительными эмоциями. Сейчас настроены на работу.

— В какой физической форме вы приехали?

— Как и все — чуть-чуть поднабрали. Но настрой такой: надо продуктивно поработать на сборах.

— Какие у вас ожидания от второй части чемпионата?

— Требования не меняются: будем работать на максимум и готовиться к весенней части сезона, чтобы забраться как можно выше в таблице, — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 26 очков в 18 матчах и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.