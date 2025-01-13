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Вратарь «Химок» Кокарев — о будущем: мне нужно просто терпеть и работать

Вратарь «Химок» Кокарев — о будущем: мне нужно просто терпеть и работать
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Вратарь подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал о своём будущем и своих амбициях.

— Когда по ощущениям вы сможете шагнуть на более высокий уровень и поиграть, допустим, в топ-клубе РПЛ?
— Мне нужно просто терпеть и работать. А там уж как сложится.

— В каком чемпионате хотели бы попробовать свои силы в будущем?
— Для начала нужно пробиться в РПЛ, но, сколько это будет сезонов, трудно сказать. Многие здесь всю карьеру играют, — приводит слова Кокарева «Евро-Футбол.Ру».

22-летний голкипер дебютировал в профессиональном футболе в 2019 году за «Краснодар-3» в матче первенства ПФЛ со ставропольским «Динамо». 5 июля 2024 года перешёл в «Химки» из тульского «Арсенала». В сентябре дебютировал в чемпионате России в матче с «Оренбургом».

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