ЦСКА интересуется полузащитником Лукой Иличем из «Црвены Звезды» — MaxSport

Московский ЦСКА хочет подписать атакующего полузащитника сербской «Црвены Звезды» Луку Илича. Об этом сообщает MaxSport.

По информации источника, армейцы готовы выделить на трансфер 25-летнего Илича до € 2,5 млн. «Црвена Звезда» высоко оценивает качества своего хавбека, который в начале своей игровой карьеры выступал за английский «Манчестер Сити». Сообщается, что сербский клуб готов продать футболиста после окончания группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Он завершается 30 января.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с «Зенитом».