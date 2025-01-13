Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА интересуется полузащитником Лукой Иличем из «Црвены Звезды» — MaxSport

ЦСКА интересуется полузащитником Лукой Иличем из «Црвены Звезды» — MaxSport
Аудио-версия:
Комментарии

Московский ЦСКА хочет подписать атакующего полузащитника сербской «Црвены Звезды» Луку Илича. Об этом сообщает MaxSport.

По информации источника, армейцы готовы выделить на трансфер 25-летнего Илича до € 2,5 млн. «Црвена Звезда» высоко оценивает качества своего хавбека, который в начале своей игровой карьеры выступал за английский «Манчестер Сити». Сообщается, что сербский клуб готов продать футболиста после окончания группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Он завершается 30 января.

В нынешнем сезоне Илич сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с «Зенитом».

Материалы по теме
Защитник «Лиона» Андриэлсон, которым интересовался ЦСКА, перейдёт в «Андерлехт»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android