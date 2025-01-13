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«Ливерпуль» ведёт переговоры о покупке нападающего «Нюрнберга» Цимаса — Плеттенберг

«Ливерпуль» ведёт переговоры о покупке нападающего «Нюрнберга» Цимаса — Плеттенберг
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«Ливерпуль» начал переговоры с «Нюрнбергом» о переходе нападающего немецкого клуба Стефаноса Цимаса этим летом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, несколько дней назад состоялся телефонный разговор между клубами. Отмечается, что покупка Цимаса может обойтись «Ливерпулю» в € 25 млн плюс бонусы. Также интерес к футболисту проявляют «Челси», «Брайтон», «Астон Вилла» и многие клубы Бундеслиги.

Цимас перешёл в «Нюрнберг» летом 2024 года из греческого ПАОКа на правах аренды, с правом выкупа за € 18 млн. Ожидается, что немецкий клуб выкупит нападающего. В нынешнем сезоне Второй Бундеслиги 19-летний футболист забил восемь голов в 15 играх за «Нюрнберг».

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