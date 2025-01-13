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«Милан» не сможет подписать и Рашфорда, и Уокера одновременно из-за правил ЕС — La Gazzeta

«Милан» не сможет подписать и Рашфорда, и Уокера одновременно из-за правил ЕС — La Gazzeta
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Итальянский футбольный клуб «Милан» не сможет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда и защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера одновременно из-за правила о количестве лиц не из ЕС. Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

По информации СМИ, «Милан» сможет зарегистрировать только одного игрока из-за правила ЕС, которое вводит ограничение на количество футболистов в заявке клуба, которые не являются гражданами Союза. И Рашфорд, и Уокер имеют английское гражданство, а это значит, что итальянский клуб не сможет подписать сразу двух игроков в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что «Милан» рассматривает трансфер Маркуса Рашфорда и Кайла Уокера, которые изъявили желание покинуть свои команды.

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