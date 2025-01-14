Юран: Личка понимает, что Бителло уже не помощник в «Динамо»

Экс-тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран заявил, что московскому «Динамо» стоит продать бразильского хавбека Бителло.

«Если Бителло находится в Бразилии, то он даёт понять, что не хочет играть в «Динамо». Нужно закрывать эту тему и находить какой‑то компромисс. Личка понимает, что Бителло уже не помощник, потому что у футболиста есть цель остаться в Бразилии или отправиться в Европу», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

В понедельник, 13 января, игроки «Динамо» вышли из отпуска и начали проходить медицинский осмотр. Главный врач бело-голубых Александр Родионов заявил, что Бителло присоединится к команде позже. По информации одного из источников, полузащитник не приехал в расположение московского клуба, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого».

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.