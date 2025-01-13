Хосеп Гвардиола расстался с женой после 30 лет совместной жизни — Diario Sport

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расстался со своей супругой Кристиной Серрой после 30 лет отношений. Об этом сообщает Diario Sport.

Отношения Пепа и Кристины начались в 1994 году, когда он был 23-летним игроком каталонской «Барселоны» и национальной команды Испании. После 20 лет отношений они сыграли свадьбу. Утверждается, что Гвардиола и Серра разошлись в прошлом месяце. О расставании знали только их самые близкие люди, а его причины держатся в тайне.

После 20 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с «Брентфордом».