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Хосеп Гвардиола расстался с женой после 30 лет совместной жизни — Diario Sport

Хосеп Гвардиола расстался с женой после 30 лет совместной жизни — Diario Sport
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расстался со своей супругой Кристиной Серрой после 30 лет отношений. Об этом сообщает Diario Sport.

Отношения Пепа и Кристины начались в 1994 году, когда он был 23-летним игроком каталонской «Барселоны» и национальной команды Испании. После 20 лет отношений они сыграли свадьбу. Утверждается, что Гвардиола и Серра разошлись в прошлом месяце. О расставании знали только их самые близкие люди, а его причины держатся в тайне.

После 20 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с «Брентфордом».

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