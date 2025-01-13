«ПСЖ» согласовал с «Наполи» сумму трансфера Кварацхелии — RMC Sport

«ПСЖ» продвинулся в переговорах с «Наполи» по трансферу грузинского крайнего нападающего итальянского клуба Хвичи Кварацхелии и согласовал сумму, которую заплатит французский клуб. Об этом сообщил RMC Sport.

По информации СМИ, во время переговоров между командами, которые прошли сегодня, 13 января, французский клуб добился значительного прогресса и смог договориться о сумме трансфера в размере € 70 млн плюс бонусы. Сторонам осталось только согласовать детали перехода, в особенности условия выплат, так как «ПСЖ» хочет растянуть эту сумму на несколько раз.

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провёл за клуб во всех турнирах 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.