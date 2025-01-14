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Владелец «Лиона» — об игроке команды Шерки: он уже два или три года хочет уйти

Владелец «Лиона» — об игроке команды Шерки: он уже два или три года хочет уйти
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Владелец «Лиона» Джон Текстор заявил, что полузащитник французского клуба Райан Шерки уже несколько лет хочет покинуть команду и это никак не связано с финансовыми трудностями клуба.

«Он уже два или три года хочет уйти. DNCG (организация, отвечающая за мониторинг и контроль за счетами профессиональных футбольных клубов во Франции) тут вообще ни при чём. В прошлом году он хотел перейти в «ПСЖ», он прислал мне сообщение: «Я очень хочу перейти в «ПСЖ», — приводит слова Текстора журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, французский «Лион» испытывает серьёзные финансовые трудности и даже может быть понижен в классе. Одним из вариантов решения проблемы является массовая распродажа игроков в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Шерки провёл за клуб во всех турнирах 11 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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