«Челси» может обменять Нкунку на нападающего «Баварии» — Фабрицио Романо

Лондонский «Челси» может обменять нападающего команды Кристофера Нкунку на форварда мюнхенской «Баварии» Матиса Теля. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, «Челси» провёл предварительные переговоры с «Баварией», для того чтобы узнать о ситуации с контрактом Теля. В ответ мюнхенской клуб предложил обменять своего нападающего на игрока «синих» Кристофера Нкунку. На данный момент переговоры находятся на начальной стадии. Стоит отметить, что Матис не хочет покидать «Баварию» и намерен добиться с ней успеха.

В текущем сезоне Матис Тель провёл за клуб во всех турнирах 11 матчей, в которых игрок не смог отметиться результативными действиями. Кристофер Нкунку забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи в 28 встречах за «Челси».