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АПЛ готова выдвинуть обвинения ряду клубов за нарушение правил ФФП — Sky Sports

АПЛ готова выдвинуть обвинения ряду клубов за нарушение правил ФФП — Sky Sports
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Сегодня, 14 января, руководство английской Премьер-лиги выдвинет дисциплинарные обвинения против всех клубов, нарушивших финансовые правила за отчётный период 2021–2024 годов. Об этом сообщил Sky Sports.

Клубы, понёсшие убытки за сезоны-2021/2022 и 2022/2023, должны были представить руководству английской Премьер-лиги отчётность за год, заканчивающийся в июне 2024 года, до 31 декабря 2024 года.

У всех клубов, которым АПЛ подаст жалобу, будет 14 дней на ответ. Затем независимая комиссия рассмотрит дело в течение 12 недель. Клубы также смогут подать апелляцию на решение комиссии до 24 мая, последнего дня сезона.

В прошлом году обвинения в нарушении финансовых правил были предъявлены «Эвертону» и «Ноттингем Форест», по решению комиссии оба клуба были лишены очков в турнирной таблице.

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