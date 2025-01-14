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Результаты матчей Кубка Англии 13 января

Результаты матчей Кубка Англии 13 января
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Сегодня, 12 января, в третьем раунде Кубка Англии был сыгран один матч. Представляем вашему вниманию результат игры, прошедшей в указанный день.

Результат матча Кубка Англии 13 января:

«Миллуолл» — «Дагенем энд Ребридж» — 3:0.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.

В 1/16 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 «Миллуолл» сыграет с «Лидс Юнайтед» на выезде. Встреча пройдёт 8 или 9 февраля.

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