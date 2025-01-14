«Фиорентина» на выезде уступила последней команде лиги в 20-м туре Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Дионизи (Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Монцы».

Счёт в игре был открыт на 44-й минуте, отличился нападающий «Монцы» Патрик Чиурриа. На 63-й минуте Даниэль Мальдини удвоил преимущество хозяев. На 74-й минуте Лукас Бельтран отыграл один мяч, реализовав пенальти.

«Монца» набрала 13 очков в 20 матчах и расположилась на 20-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Фиорентина» занимает шестое место, набрав 32 очка за 19 матчей.