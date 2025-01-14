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Виллиан Жозе с помощью эмодзи отреагировал на сообщение о своём уходе из «Спартака»

Виллиан Жозе с помощью эмодзи отреагировал на сообщение о своём уходе из «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе в социальной сети с помощью эмодзи «молящиеся руки» отреагировал на сообщение о своём возможном уходе из московского клуба в бразильскую «Баию».

В нынешнем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2 млн.

Напомним, Виллиан перешёл в «Спартак» из испанского «Бетиса». Приблизительная сумма трансфера составила € 2 млн, включая бонусы.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков.

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