Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результат матча чемпионата Италии 13 января

Результат матча чемпионата Италии 13 января
Комментарии

13 января в 20-м туре итальянской Серии А была сыграна одна встреча. Представляем вашему вниманию результат игры, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 13 января:

«Монца» — «Фиорентина» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 47 очков после 20 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», который заработал 43 очка в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта», набравшая 42 очка после 19 игр. На четвёртом месте находится «Лацио», заработавший 36 очков за 20 матчей. В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (14) и «Кальяри» (18).

Материалы по теме
«Фиорентина» на выезде уступила последней команде лиги в 20-м туре Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android