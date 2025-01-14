13 января в 20-м туре итальянской Серии А была сыграна одна встреча. Представляем вашему вниманию результат игры, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 13 января:

«Монца» — «Фиорентина» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 47 очков после 20 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», который заработал 43 очка в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта», набравшая 42 очка после 19 игр. На четвёртом месте находится «Лацио», заработавший 36 очков за 20 матчей. В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (14) и «Кальяри» (18).