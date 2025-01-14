«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Вильярреал» в матче Ла Лиги

Завершился матч 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо (Испания). «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече на 51-й минуте забил нападающий хозяев Такефуса Кубо с передачи Микеля Оярсабаля.

После 19 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 очков. «Вильярреал» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 30 очков.