Результаты матчей Ла Лиги 13 января

13 января в 19-м туре испанской Ла Лиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 13 января:

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:0.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», набравший 44 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 43 очка. Третье место с 38 очками занимает каталонская «Барселона». В зоне вылета располагаются «Валенсия» (13), «Вальядолид» (15) и «Эспаньол» (16).