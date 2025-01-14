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Результаты матчей Ла Лиги 13 января

Результаты матчей Ла Лиги 13 января
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13 января в 19-м туре испанской Ла Лиги состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результаты матча чемпионата Испании 13 января:

  • «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:0.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», набравший 44 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 43 очка. Третье место с 38 очками занимает каталонская «Барселона». В зоне вылета располагаются «Валенсия» (13), «Вальядолид» (15) и «Эспаньол» (16).

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