Есипов: может, Головин ещё выиграет Лигу Европы и Лигу чемпионов за два года

Бывший полузащитник сборной России Валерий Есипов высказался об игре российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Вот у нас Головин сколько проиграл в «Монако» — и никак титула не добьётся. А Сафонов — раз, и с первой попытки обладатель Суперкубка. И как вы думаете, у Головина удалась футбольная жизнь во Франции или нет?

Тут смотря что брать за основу — количество игр или трофеев. Я, конечно, рад, что наш вратарь уже выиграл первый трофей в Европе, но надо ещё будет посмотреть, сколько он матчей за «ПСЖ» проведёт. У Саши-то за шесть с половиной лет их очень много набралось. Желаю ему ещё столько же там отыграть. А вдруг возьмёт и выиграет Лигу Европы и Лигу чемпионов за два года? Может, у него накопительный эффект сработает: сейчас набирает обороты, а потом выстрелит?» — сказал Есипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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