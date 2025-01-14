Мор – о назначении Кахигао в «Спартак»: надеюсь, он будет морально устойчив

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора столичного клуба.

«Самое главное — у «Спартака» нет проблем с деньгами. Он готов платить много и агентам, и футболистам. В этом плане у спортивного директора большой соблазн сделать так, чтобы взять в клуб какого‑то футболиста и получить свою комиссию. Очень надеюсь, что Кахигао этой опцией пользоваться не будет, что он будет морально устойчив и будет брать тех футболистов, которые реально помогут «Спартаку», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» официально объявил о назначении Кахигао 3 января. Он сменил на этом посту португальца Томаша Амарала, который работал в клубе с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.

На зимний перерыв «Спартак» ушёл на третье месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 37 очков.

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