Стали известны условия личного контракта Кварацхелии в «ПСЖ»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия с большой долей вероятности покинет неаполитанскую команду.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, сделка между «Наполи» и «Пари Сен-Жермен» согласована, сумма трансфера составит € 70 млн плюс бонусы. Грузинский футболист подпишет контракт на 5 лет с зарплатой не менее € 8 млн в год

Ранее в СМИ сообщалось, что Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ», отказавшись от нескольких других выгодных предложений. Его зарплата во французском клубе может вырасти в пять раз по сравнению с нынешним контрактом в Италии. Действующий договор игрока с «Наполи» действителен до лета 2027 года.

В текущем сезоне 23-летний грузин сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»: